Aktie
WKN DE: A2DU6V / ISIN: US1897631057
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10.11.2026 14:16:59
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Co-Diagnostics, Inc. (CODX) (CODX) revealed Loss for third quarter of -$6.306 million
The company's earnings totaled -$6.306 million, or -$1.01 per share. This compares with -$5.886 million, or -$4.66 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 94.5% to $0.282 million from $0.145 million last year.
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$6.306 Mln. vs. -$5.886 Mln. last year. -EPS: -$1.01 vs. -$4.66 last year. -Revenue: $0.282 Mln vs. $0.145 Mln last year.
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