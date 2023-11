Co-Diagnostics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Co-Diagnostics präsentierte in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Co-Diagnostics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,67 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Co-Diagnostics 5,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at