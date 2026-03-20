Aktie
WKN DE: A2DU6V / ISIN: US1897631057
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20.03.2026 14:48:05
Co-Diagnostics Stock Climbs 32% Over Commercial Expansion Agreement With CoSara Diagnostics
(RTTNews) - Shares of Co-Diagnostics, Inc. (CODX) are gaining about 32 percent on Friday morning trading over its agreement with CoSara Diagnostics Pvt. Ltd. to significantly expand its commercial and distribution territory across South Asia to now include Bangladesh, Pakistan, Nepal, and Sri Lanka.
The company's shares are currently trading at $3.52 on the Nasdaq, up 32.83 percent. The stock opened at $3.86 and has climbed as high as $3.95 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $2.05 to $46.5.
The expansion reflects the company's broader strategy of establishing regional infrastructure ahead of product commercialization.
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Nachrichten zu Co-Diagnostics Inc Registered Shs
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12.11.25
|Ausblick: Co-Diagnostics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Co-Diagnostics Inc Registered Shs
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