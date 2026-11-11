Co-Diagnostics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Co-Diagnostics lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Co-Diagnostics ein Ergebnis je Aktie von -4,800 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 86,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Co-Diagnostics einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at