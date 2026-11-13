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13.11.2026 06:31:28
Co-operative Bank of Kenya veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Co-operative Bank of Kenya hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 KES beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 KES je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Co-operative Bank of Kenya in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 89,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,39 Milliarden KES. Im Vorjahresviertel waren 31,12 Milliarden KES in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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