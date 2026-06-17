Luxe Holdings Aktie
WKN DE: A2QBGP / ISIN: ZAE000286035
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17.06.2026 06:00:14
Co-owning a holiday home has a luxe new look
Despite continued nervousness about sharing a property, those who love it are all in — and demanding upscale new optionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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