Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
12.01.2026 21:20:29
Co-President Sells 18,000 Urban Outfitters Shares for $1.4 Million
Margaret Hayne, Co-President & CCO of Urban Outfitters (NASDAQ:URBN), indirectly sold 18,666 shares for a transaction value of $1,444,990.34 across multiple open-market trades on Dec. 9 and Dec. 10, 2025, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($77.41); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 market close (no close price reported in sources, $92,960,855.19 total position value shown).* 1-year price change calculated using Dec. 10, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
