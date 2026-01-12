Urban Outfitters Aktie

Urban Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888903 / ISIN: US9170471026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 21:20:29

Co-President Sells 18,000 Urban Outfitters Shares for $1.4 Million

Margaret Hayne, Co-President & CCO of Urban Outfitters (NASDAQ:URBN), indirectly sold 18,666 shares for a transaction value of $1,444,990.34 across multiple open-market trades on Dec. 9 and Dec. 10, 2025, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($77.41); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 market close (no close price reported in sources, $92,960,855.19 total position value shown).* 1-year price change calculated using Dec. 10, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Urban Outfitters Inc.

mehr Nachrichten