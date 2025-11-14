CO2 Capsol AS Registered präsentierte Quartalsergebnisse

CO2 Capsol AS Registered hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

CO2 Capsol AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,25 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 NOK je Aktie gewesen.

CO2 Capsol AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,2 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at