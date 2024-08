CO2 Capsol AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CO2 Capsol AS Registered hat am 27.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,35 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 17,0 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 229,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

