CO2 Capsol AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CO2 Capsol AS Registered äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 53,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,4 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at