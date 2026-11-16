CO2 Energy Transition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CO2 Energy Transition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at