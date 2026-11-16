CO2 Energy Transition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CO2 Energy Transition hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at