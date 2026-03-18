CO2 Energy Transition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CO2 Energy Transition präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at