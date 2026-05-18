CO2 Energy Transition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CO2 Energy Transition präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at