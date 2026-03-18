CO2 Energy Transition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CO2 Energy Transition ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CO2 Energy Transition die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at