COACH A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COACH A lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das COACH A ein Ergebnis je Aktie von 12,00 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 813,6 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 834,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at