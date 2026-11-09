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09.11.2026 06:31:29
COACH A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
COACH A hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 39,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,31 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,18 Prozent auf 991,1 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 916,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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