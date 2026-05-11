COACH A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

COACH A hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,72 JPY. Im letzten Jahr hatte COACH A einen Gewinn von -13,960 JPY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,64 Prozent auf 798,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 811,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at