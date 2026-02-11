COACH A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

COACH A hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 16,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 939,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte COACH A einen Umsatz von 922,2 Millionen JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 41,93 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COACH A 47,60 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat COACH A mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -3,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at