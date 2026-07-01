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01.07.2026 06:31:29
Coal Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Coal Energy hat am 29.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,83 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 PLN je Aktie erzielt worden.
Coal Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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