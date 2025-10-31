Coal India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coal India ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coal India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 7,07 INR. Im letzten Jahr hatte Coal India einen Gewinn von 10,21 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 301,87 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coal India 306,73 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at