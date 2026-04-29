Coal India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coal India stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 464,90 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 378,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 50,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 57,37 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1 684,00 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 433,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at