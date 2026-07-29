Coal India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Coal India hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 462,55 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coal India 358,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at