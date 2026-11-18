ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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18.11.2026 16:07:22
'Coalition of the Willing' meets in Berlin: In an era of waning support, Europe remains committed to Ukraine
The "Coalition of the Willing" supporting Ukraine is gathering in Berlin. One of the key issues under discussion is whether Europe will be able to play a role in future negotiations over the country's future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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