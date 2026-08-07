Coast Investment Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coast Investment Development hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 62,50 Prozent auf 0,1 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at