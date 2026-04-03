Coast Investment Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coast Investment Development hat am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf -0,1 Millionen KWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von -0,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Coast Investment Development 0,35 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,36 Millionen KWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at