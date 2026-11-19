Coastal Carolina Bancshares hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 USD, nach 0,470 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at