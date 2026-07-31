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31.07.2026 06:31:29
Coastal Carolina Bancshares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Coastal Carolina Bancshares veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.
Coastal Carolina Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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