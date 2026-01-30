Coastal Carolina Bancshares vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coastal Carolina Bancshares hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Coastal Carolina Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 17,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,71 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Coastal Carolina Bancshares 65,03 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 56,77 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at