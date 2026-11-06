Coastal Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Coastal Financial (NASDAQ:CCB) reported a return to net profitability after absorbing heavy losses from a single fintech partner program in the prior quarter. For long-term investors, the rebound demonstrates the underlying resilience of the bank's digital infrastructure model and its ability to maintain capital buffers during credit events.

Three things management said stand out.

The bank bounced back from a $42.1 million net loss in the second quarter by relying on partner credit enhancements, which covered nearly 97% of nonperforming loans in its Banking-as-a-Service unit (where non-bank technology firms partner with banks to offer financial products). That risk-sharing structure limited damage and helped rebuild capital reserves.

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