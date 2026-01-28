El Paso Aktie
WKN DE: 915925 / ISIN: US28336L1098
|
28.01.2026 19:29:31
Coastal Financial CEO Sells 12,402 Shares Worth $1.4 Million
Eric M Sprink, CEO of Coastal Financial Corporation (NASDAQ:CCB), directly sold 12,402 shares in multiple open-market transactions on Jan. 21, 2026, and Jan. 22, 2026, representing approximately $1.4 million in value according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($114.83); post-transaction value based on Jan. 22, 2026, market close ($114.83).* 1-year performance metrics are calculated using Jan. 22, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coastal Financial Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu El Paso Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.