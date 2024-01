Coastal Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coastal Financial äußerte sich am 30.01.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,660 USD, nach 0,960 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 152,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,27 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 537,55 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 296,46 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 377,91 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at