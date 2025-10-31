Coastal Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Coastal Financial ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coastal Financial die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,970 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 175,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at