Coastal Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coastal Financial hat am 27.01.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,960 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 147,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Coastal Financial ein EPS von 2,16 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 296,46 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 175,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 107,56 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 287,76 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at