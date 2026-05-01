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01.05.2026 06:31:29
Coastal Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Coastal Financial hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 177,6 Millionen USD gegenüber 168,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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