Coastal hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Coastal hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coastal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at