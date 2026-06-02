Coastal präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coastal hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,48 INR gegenüber -0,150 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,25 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 106,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coastal einen Umsatz von 1,57 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,98 INR. Im letzten Jahr hatte Coastal einen Gewinn von 0,670 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,71 Milliarden INR, während im Vorjahr 5,94 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at