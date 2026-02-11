|
Coastal Roadways gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Coastal Roadways ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coastal Roadways die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Coastal Roadways im vergangenen Quartal 102,7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coastal Roadways 104,8 Millionen INR umsetzen können.
