Coastal Roadways mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coastal Roadways lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 INR, nach 0,070 INR im Vorjahresvergleich.

Coastal Roadways hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,81 INR beziffert, während im Vorjahr 3,50 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 413,70 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 409,60 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at