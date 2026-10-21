CoastalSouth Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CoastalSouth Bancshares hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CoastalSouth Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 USD in den Büchern gestanden.

CoastalSouth Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at