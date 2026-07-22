CoastalSouth Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CoastalSouth Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte CoastalSouth Bancshares 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoastalSouth Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 33,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at