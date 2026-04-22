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22.04.2026 06:31:29
CoastalSouth Bancshares präsentierte Quartalsergebnisse
CoastalSouth Bancshares hat am 20.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat CoastalSouth Bancshares 34,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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