22.01.2026 06:31:28
CoastalSouth Bancshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CoastalSouth Bancshares äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 0,540 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat CoastalSouth Bancshares 35,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 128,16 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 135,78 Millionen USD ausgewiesen.
