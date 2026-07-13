Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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13.07.2026 19:45:00
Coatue and Baillie Gifford Are Circling SK Hynix's Nasdaq Debut
A record-setting stock listing grabs attention for its size, but I always find the more useful question is who's actually buying. In the case of SK Hynix (NASDAQ: SKHY), the South Korean memory-chip giant that just staged the biggest-ever U.S. debut by a foreign company, the answer includes some of the most respected names in growth investing.Marquee firms Coatue Management and Baillie Gifford, along with Situational Awareness, signaled plans to buy up to $7 billion of the stock between them. When investors of that caliber elbow their way to the front of the line, it's worth understanding why. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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