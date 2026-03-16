UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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16.03.2026 13:13:07
Coba: Keine Gesprächsgrundlage: Bundesregierung stellt sich gegen Unicredit-Coup
Die Commerzbank wehrt sich seit Monaten gegen die Begehrlichkeiten der Unicredit. Daran ändert auch der jüngste Schachzug aus Italien nichts. Rückendecken bekommt das Finanzinstitut derweil von der Bundesregierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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