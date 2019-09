Coba-Aktie dreht ins Plus: Commerzbank senkt Ertragsprognose 2019 - Offizielles Angebot für comdirect

Wie das Institut bei Ankündigung seiner neuen Strategie mitteilte, geht sie für das Jahr 2019 nicht länger von steigenden bereinigten Erträgen aus. Im Jahresverlauf habe sich das Marktumfeld weiter verschärft, so die Bank.

Die Commerzbank hat nach Verabschiedung ihrer neuen Strategie ein konkretes Angebot für die börsennotierte Direktbanktochter comdirect angekündigt. Wie das Institut mitteilte, bietet sie für die im Streubesitz befindlichen 18 Prozent der Anteile 11,44 Euro je Aktie, das entspricht einer Prämie auf den unbeeinflussten Schlusskurs am 19. September von 25 Prozent. Die Commerzbank strebt eine Beteiligung von mindestens 90 Prozent an, derzeit hält sie rund 82 Prozent.

Die comdirect mit Sitz in Quickborn soll auf die Commerzbank verschmolzen werden, "um die hohe Digitalkompetenz und Innovationskraft der comdirect künftig für alle Kunden des Konzerns zu nutzen". Der comdirect wiederum eröffne die Integration, ihr Angebot über die Commerzbank zu skalieren.

Mit einer Beteiligungsschwelle von 90 Prozent sei es möglich, die Verschmelzung via Squeeze-Out durchzuführen. Falls das nicht gelingt, werden "die für eine direkte Verschmelzung der comdirect auf die Commerzbank erforderlichen Maßnahmen" ergriffen.

Die Commerzbank erhofft sich von der Integration "signifikante Synergiepotenziale". Die Marke comdirect soll erhalten bleiben.

Die comdirect war an der Börse Stand Mittwochabend 1,7 Milliarden Euro wert.

Commerzbank-Chef erläutert Radikalumbau

Nach der Zustimmung des Aufsichtsrates zur künftigen Strategie des teilverstaatlichten Instituts wollen Konzernchef Martin Zielke und Noch-Finanzvorstand Stephan Engels an diesem Freitag die tiefgreifenden Entscheidungen erläutern.

Das Kontrollgremium hatte vergangene Woche Eckpunkte der Strategie veröffentlicht. Diese sieht den Abbau Tausender Stellen vor sowie Filialschließungen und den Verkauf von Tafelsilber. Damit reagiert die zweitgrößte Privatbank Deutschlands auf Zinstief, Digitalisierung und den Wettbewerb. Mit der Strategie Commerzbank 5.0 werde das Geldhaus "wetterfest", erklärte Zielke.

Im Frühjahr war der Versuch gescheitert, mit der Deutschen Bank einen Finanzriesen zu schmieden - nun muss sich die Commerzbank alleine beweisen. Die Deutsche Bank hatte schon Anfang Juli radikale Umbaupläne mit Milliardenkosten bekanntgegeben. Deutschlands größtes Geldhaus will bis 2022 rund 18 000 Stellen streichen und die Zahl der Vollzeitstellen auf etwa 74 000 senken.

In den nächsten Jahren werden bei der Commerzbank konzernweit 4300 Vollzeitstellen gestrichen. Weil in strategischen Bereichen wie Vertrieb, IT und Regulatorik 2000 Jobs geschaffen werden, verbleibt unterm Strich ein Abbau von rund 2300 Stellen.

Das Filialnetz mit etwa 1000 Standorten wird die Commerzbank ausdünnen. Etwa 200 Zweigstellen sollen geschlossen werden. Die Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen beziffert die Commerzbank auf 850 Millionen Euro. Auf der anderen Seite will die Bank 750 Millionen Euro in die Digitalisierung stecken.

Auf Kunden könnten auch höhere Gebühren zukommen. "Künftig wird die Commerzbank (...) Leistungen differenzierter bepreisen", heißt es. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Im Privatkundengeschäft will die Commerzbank bis 2023 unterm Strich mehr als eine Million neue Klienten gewinnen.

Commerzbank erwartet in nächsten Jahren zunächst weniger Rendite

Bis zum Erreichen des mittelfristigen Renditeziels von über 4 Prozent dürfte die Profitabilität der Commerzbank in den nächsten Jahren zunächst sinken. Wie Finanzvorstand Stephan Engels auf der Pressekonferenz zur neuen Strategie sagte, rechnet die Bank in den nächsten Jahren mit einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 2 bis 4 Prozent. 2023, nach Abschluss des neuen Strategieprogramms "Commerzbank 5.0", soll die Rendite bei über 4 Prozent liegen. "Im günstigsten Fall wäre eine Rendite von über 5 Prozent möglich", sagte Engels.

2018 hat die Commerzbank noch eine Rendite von 4,8 Prozent erzielt, im 2016 vorgestellten Strategieprogramm "Commerzbank 4.0" hatte sie sich für Ende nächsten Jahres einen Wert von über 6 Prozent vorgenommen.

Den Einwand, die das Renditeziel wenig ambitioniert sei, ließ Engels nicht gelten. "In dieser Zahl spiegeln sich eben auch die Umsetzungskosten der Strategie und das aktuelle Umfeld wider", sagte der Manager, der die Commerzbank in einigen Monaten verlassen wird, um zur Danske Bank zu wechseln.

"Wir versuchen die Dinge realistisch zu sehen, und das gilt auch für unsere Renditeziele", sagte auch Vorstandschef Martin Zielke. "Diese basieren auf den jüngsten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und bilden unseren Planungshorizont für die nächsten vier Jahre ab." Daraus ergebe sich zwangsläufig ein niedrigeres Renditeniveau.

Mit Blick auf die Erträge verwies Engels ebenfalls auf die EZB. "Die letzte EZB-Entscheidung macht uns das Leben also nicht leichter", sagte Engels. "Der angekündigte Staffelzins kann das Ganze auch nur teilweise lindern." Ausgleichen werde er die niedrigen Zinsen nicht.

Die Commerzbank hat am Donnerstagabend die Ertragsprognose für das laufende Jahr gekappt und erwartet für 2019 nun keine steigenden bereinigten Erträge mehr. Bis 2023 sollen die Erträge wieder zulegen.

Verdi gegen Stellenabbau in Commerzbank-Filialen

Die Gewerkschaft Verdi hat einen Personalabbau in den Filialen der Commerzbank abgelehnt. "Gegen einen Personalabbau im Filialbereich sprechen wir uns ganz entschieden aus", sagte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann laut Mitteilung. Den von der Commerzbank neben den Filialschließungen und dem Stellenabbau angekündigten Verkauf der polnischen M-Bank sowie die Integration der comdirect unterstützte die Gewerkschaft dagegen.

Die Commerzbank will konzernweit 4.300 Stellen abbauen und das Filialnetz um 200 Zweigstellen auf 800 ausdünnen. "Es gibt keinerlei Einsparpotenzial in den Filialen. Deshalb fordern wir den Commerzbank-Vorstand auf, das vorhandene Personal so auf die verbleibenden Filialen zu verteilen, dass personelle Engpässe, ständige Vertretungen und kurzfristige Filialschließzeiten künftig deutlich seltener vorkommen und damit auch die Belastungen für die Beschäftigten deutlich sinken."

Jede einzelne Filiale müsse auf die Sinnhaftigkeit der Maßnahme hin überprüft werden, fordert Wittmann. "Wir begrüßen jedoch, dass die Bank an dem Konzept festhalten will, bundesweit mit einem flächendeckenden Filialnetzvertreten zu sein."

So reagiert die Commerzbank-Aktie

Pessimistischere Aussichten für die diesjährigen Geschäfte haben die Aktien der Commerzbank im Freitagshandel zunächst belastet. Im Xetra-Handel rutschten die im MDAX notierten Papiere um über 2 Prozent bis auf 5,16 Euro ab. Zuletzt erholten sie sich jedoch und gewinnen nun 1,11 Prozent auf 5,40 Euro.

Anleger sollten der Aktie fernbleiben, sagte ein Händler. Es gebe derzeit keinen Grund, in die Titel zu investieren.

