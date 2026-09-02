UniCredito Italiano Aktie

UniCredito Italiano für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 850832 / ISIN: IT0000064854

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Übernahme voraus 02.09.2026 16:13:38

CoBa-CEO Orlopp mit Mahnung an UniCredit: "Nicht vermasseln" - Aktien im Fokus

CoBa-CEO Orlopp mit Mahnung an UniCredit: "Nicht vermasseln" - Aktien im Fokus

Die vor der Übernahme stehende Commerzbank sucht das Einvernehmen mit ihrer Großaktionärin UniCredit.

"Die Ergebnisse sind, wie sie sind. Jetzt gilt es, die richtige Strategie nach vorn zu wählen und aufzupassen, dass keine Wertvernichtung stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp beim "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Es gibt Gespräche, das ist im Interesse beider Parteien. Wir sollten es jetzt tunlichst nicht vermasseln."

Mit der italienischen UniCredit, die sich Zugriff auf fast 50 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert hat, habe der Frankfurter DAX-Konzern "de facto einen Kontrollaktionär", räumte Orlopp ein. "Deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, gemeinschaftlich, konstruktiv miteinander eine möglichst wertmaximierende Strategie für beide Institutionen zu finden." Orlopp betonte: "Wir sind in Kontakt, wir sind im Gespräch."

Widerstand gegen Orcels Sparpläne

UniCredit-Chef Andrea Orcel, dessen Haus in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank vertreten ist, sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Der Manager will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden, was deren Management ablehnt. Orcel hatte indirekt bereits mit der Absetzung des Commerzbank-Vorstands gedroht, sollte er seine Vorstellungen nicht durchsetzen können.

Auf die Frage nach ihrer beruflichen Zukunft antwortete Orlopp, die einen Vertrag bis 2029 hat: "Solange man sich über Strategie und Weg nach vorn einig ist, ist das eine gute Basis."

Wie verhält sich der Bund?

Der Bund, dessen Aktienverkauf im September 2024 zum Einfallstor für die UniCredit wurde, hat mit seinen verbliebenen gut zwölf Prozent Anteil ein Wort mitzureden. Die Beteiligung ist eine Folge der Finanzkrise 2008/2009, als der Staat die Commerzbank mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat Orcel für den 14. September zu einem Gespräch nach Berlin eingeladen.

Im Mailänder Handel gewinnt die UniCredit-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 83,52 Euro. Die Commerzbank-Aktie notiert im XETRA-Handel derweil 1,4 Prozent höher bei 40,56 Euro.

/ben/als/stw/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Commerzbank-Aktie fester: Gewinnsprung im zweiten Quartal - Erträge legen deutlich zu
Commerzbank-Aktie freundlich: Weidmann gegen schnellen Staatsausstieg vom Bund
So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Julia Schwager/Commerzbank AG

Nachrichten zu UniCredito Italiano S.p.A. (vor Aktienzusammenlegung)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu UniCredito Italiano S.p.A. (vor Aktienzusammenlegung)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 41,01 1,43% Commerzbank
UniCredit S.p.A. 83,85 -0,21% UniCredit S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:38 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen