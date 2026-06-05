Cobalt Holdings Aktie
ISIN: KYG2R55F1005
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05.06.2026 11:27:00
Cobalt: Forscher entwickeln Smartphone-App für Robotertraining aus der Ferne
Wissenschaftler wollen Robotertrainingsdaten per Crowdsourcing sammeln. Über ein Smartphone mit der App Cobalt soll prinzipiell jeder dazu beitragen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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