Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|
27.05.2026 05:41:34
Cobalt Capital Exits Alaska Air Group Stake, According to Recent SEC Filing
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated May 14, 2026, Cobalt Capital Management sold its entire stake of 260,000 shares in Alaska Air Group (NYSE:ALK) during the first quarter. The quarter-end position value dropped by $13.08 million, reflecting both the transaction and share price fluctuations.Cobalt Capital Management fully exited Alaska Air Group.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Air Holdings Limited Registered Shs
|8,34
|-3,02%
|Alaska Air Group Inc.
|37,70
|3,89%
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