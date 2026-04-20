Cobra Venture stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cobra Venture hat am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cobra Venture 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at