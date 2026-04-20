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20.04.2026 06:31:29
Cobra Venture stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cobra Venture hat am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.
Umsatzseitig standen 0,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cobra Venture 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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